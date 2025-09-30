Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    В связи с матчем "Карабаха" бакинское метро будет работать в усиленном режиме

    Инфраструктура
    • 30 сентября, 2025
    • 18:01
    В связи с матчем "Карабах" -"Копенгаген" бакинское метро 1 октября будет работать в усиленном режиме.

    Об этом сообщили Report в Бакинском метрополитене.

    Отмечается, что в связи с очередным матчем футбольного клуба "Карабах", представляющего Азербайджан в Лиге чемпионов УЕФА, будут внесены изменения в режим работы бакинского метро.

    Матч начнется в 20:45, и для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров будут предприняты дополнительные меры. На станции "Гянджлик" будет усилен контроль, дополнительно выделен персонал, а график дежурств пересмотрен.

    Меры предосторожности будут также предприняты на станциях "28 Мая" и "Нариманов".

    При необходимости на линию будут выпущены резервные поезда. В целом, в течение дня поезда на всех станциях Бакинского метрополитена будут курсировать согласно графику осенне-зимнего режима работы.

    Лента новостей