В связи с матчем "Карабаха" бакинское метро будет работать в усиленном режиме

В связи с матчем "Карабах" -"Копенгаген" бакинское метро 1 октября будет работать в усиленном режиме.

Об этом сообщили Report в Бакинском метрополитене.

Отмечается, что в связи с очередным матчем футбольного клуба "Карабах", представляющего Азербайджан в Лиге чемпионов УЕФА, будут внесены изменения в режим работы бакинского метро.

Матч начнется в 20:45, и для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров будут предприняты дополнительные меры. На станции "Гянджлик" будет усилен контроль, дополнительно выделен персонал, а график дежурств пересмотрен.

Меры предосторожности будут также предприняты на станциях "28 Мая" и "Нариманов".

При необходимости на линию будут выпущены резервные поезда. В целом, в течение дня поезда на всех станциях Бакинского метрополитена будут курсировать согласно графику осенне-зимнего режима работы.