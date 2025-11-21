В Сумгайыте открылся новый центр транспортного обмена
Инфраструктура
21 ноября, 2025
- 12:39
В целях предоставления населению качественных услуг общественного транспорта у Сумгайытского железнодорожного вокзала открыт новый центр транспортного обмена.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
Отмечается, что перед вокзалом организованы новые места для парковки, а в целях обеспечения безопасности пешеходов создаются пешеходные зоны.
В настоящее время на Сумгайытском железнодорожном вокзале курсируют 40 автобусов по 5 маршрутным линиям (маршруты номер 5, 6, 10A, 22, 39). Также планируется организация дополнительных маршрутов из различных районов города в указанный центр.
