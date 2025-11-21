Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    В Сумгайыте открылся новый центр транспортного обмена

    Инфраструктура
    • 21 ноября, 2025
    • 12:39
    В Сумгайыте открылся новый центр транспортного обмена

    В целях предоставления населению качественных услуг общественного транспорта у Сумгайытского железнодорожного вокзала открыт новый центр транспортного обмена.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

    Отмечается, что перед вокзалом организованы новые места для парковки, а в целях обеспечения безопасности пешеходов создаются пешеходные зоны.

    В настоящее время на Сумгайытском железнодорожном вокзале курсируют 40 автобусов по 5 маршрутным линиям (маршруты номер 5, 6, 10A, 22, 39). Также планируется организация дополнительных маршрутов из различных районов города в указанный центр.

