    В Сумгайыте будут перебои в подаче газа

    Инфраструктура
    • 28 августа, 2025
    • 11:15
    В Сумгайыте будут перебои в подаче газа

    Сегодня с 12:00 в городе Сумгайыт будут перебои в газоснабжении.

    Об этом сообщает местное бюро Report со ссылкой на ПО "Азеригаз".

    С перебоями столкнутся 600 абонентов.

    #Азеригаз   #газ   #Сумгайыт   #ремонтные работы   #SOCAR   #подача газа  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Sumqayıtın qaz təchizatında məhdudiyyət olacaq

