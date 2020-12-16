В Суговушане и Талыше асфальтируют дороги

Ширина асфальтобетонного покрытия двухполосной дороги составляет 9 метров

Начаты работы по асфальтированию автомобильных дорог в освобожденных от армянской оккупации селах Суговушан и Талыш Тертерского района.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААД).

Автомобильные дороги общей протяженностью 28,5 км относятся ко II технической категории. Ширина асфальтобетонного покрытия двухполосной дороги составляет 9 метров. Асфальтобетонное покрытие будет уложено на площади более 250 тыс. кв. м.

"На следующем этапе планируется строительство дороги протяженностью 8 км от села Чайлы до села Талыш, а также новой дороги протяженностью 22,5 км от села Талыш через село Тап Гарагоюнлу в направлении села Гашалты Гарагоюнлу. Благодаря соединению этих автомобильных дорог, помимо города Тертер, станет возможным попасть в Нафталан", - говорится в информации.