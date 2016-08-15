​В следующем месяце в Баку завезут более 50 новых автобусов

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ В сентябре этого года в Баку будет завезено более 50 новых маршрутных автобусов.

Как передает Report, об этом сказал советник гендиректора Бакинского транспортного агентства при Кабмине Мубариз Аббасов.

М.Аббасов сообщил, что процесс обновления автобусного парка продолжится: “Компании уже понимают, что Бакинское транспортное агентство не допустит к эксплуатации старые автобусы. Большинство аварий совершается именно непригодными к эксплуатации транспортными средствами".

"Автобусы, не отвечающие необходимым стандартам, будут выведены из эксплуатации", - отметил представитель агентства.