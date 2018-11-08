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В следующем году "Бакинский метрополитен" закупит 50 новых вагонов

В следующем году "Бакинский метрополитен" закупит 50 новых вагонов

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В следующем году Бакинский метрополитен закупит 50 новых вагонов в связи с открытием новых станций и обновлением парка вагонов.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам главный инженер по эксплуатации Алихан Османов на мероприятии по случаю профессионального праздника работников метро.

По его словам, 20 (4 поезда) вагонов будут эксплуатироваться на новых линиях, 30 (6 поездов) - на старых.

"Это вагоны производства российской компании "Метровагонмаш", - сказал он. 

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