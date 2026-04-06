В Сиязани из-за ливней обрушилась часть моста через Гильгильчай
Инфраструктура
- 06 апреля, 2026
- 11:07
Проливные дожди спровоцировали частичное обрушение моста через реку Гильгильчай на 11-м километре дороги Сиязань–Мешриф.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
На место происшествия прибыли сотрудники агентства, приняты меры безопасности.
Водителей просят пользоваться альтернативной дорогой Алханлы, которая ответвляется на 115-м километре трассы Баку–Губа–российская граница.
