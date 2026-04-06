İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Gilgilçay üzərindəki körpünün bir hissəsi uçub

    İnfrastruktur
    • 06 aprel, 2026
    • 10:48
    Gilgilçay üzərindəki körpünün bir hissəsi uçub

    Bu gün səhər saatlarında yağan aramsız yağışlar nəticəsində yaranan sel Siyəzən–Məşrif avtomobil yolunun 11-ci km-də Gilgilçay üzərində yerləşən körpünün bir hissəsini uçurub.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən (AAYDA) bildirilib.

    Məlumata əsasən, əraziyə AAYDA əməkdaşları cəlb olunub, təhlükəsizlik tədbirləri görülüb.

    "Sürücülərdən alternativ olaraq Bakı–Quba–Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi yolunun 115-ci km-dən ayrılan Alxanlı yolundan istifadə etmələri xahiş olunur", - AAYDA-dan bildirilib.

    Qeyd edək ki, aprelin 5-6-da Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasında yağıntının miqdarı aylıq normadan 4 dəfə artıq olub.

    Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA) Siyəzən–Məşrif avtomobil yolu Gilgilçay Bakı–Quba–Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi yolu Alxanlı yolu Aramsız yağışlar
    В Сиязани из-за ливней обрушилась часть моста через Гильгильчай

    Son xəbərlər

