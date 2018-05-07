В системе MİDA произошел сбой, все квартиры проданы

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Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Желающие приобрести социальные квартиры, выставленные на продажу Государственным агентством жилищного строительства (MİDA), столкнулись с серьезными трудностями.

Об этом Report сообщили лица, желающие приобрести квартиры в Ясамальском жилом комплексе по адресу Внешняя окружная дорога, 8.

Они отметили, что на сайт e-gov.az, где квартиры были выставлены на продажу, можно было зайти до 10:00 часов, но после 10:00 сайт не работал.

"После семи попыток удалось войти в систему только в 11:08. Тогда оставалось всего 6 из 260 квартир. Я хотел выбрать одну из них. Но и это не удалось", - сообщил гражданин, пожелавший остаться неназванным.

Часть граждан была автоматически отдалена от системы.

Сегодня в 11:10 , то есть спустя 1 час 10 минут после начала продаж, выяснилось, что все 260 квартир проданы.

MİDA не сделало заявлений по данному вопросу.

Отметим, что с сегодняшнего дня MİDA начало продажи квартир в зданиях номер 1, 2, 3 и 4 Ясамальского жилого комплекса по адресу Внешняя окружная дорога, 8 в Ясамальском районе столицы. Продажи продлятся до 7 августа. На территории комплекса в целом предусмотрено строительство 29 зданий.