В Сербии открылось построенное азербайджанской компанией автомобильное шоссе

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В присутствии премьер-министра Сербии Александра Вучича состоялось открытие построенного азербайджанской компанией "Azvirt" автомобильного шоссе Лиг-Прельина.

Как сообщает Report со ссылкой на сербские СМИ, премьер в своей речи сказал, что не скрывает своей радости, потому что это шоссе является доказательством того, что Сербия может добиться больших успехов.

В свою очередь, министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Зорана Михайлович сказала, что проект был выполнен вовремя.

На церемонии открытия участвовал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, а также посол Азербайджана в Сербии Эльдар Гасанов.

Отметим, что длина шоссе составляет чуть более 40 км. Дорога отвечает европейским стандартам.