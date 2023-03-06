В селе Талыш ожидается завершение восстановительно-реконструкционных работ по первой фазе

Правительство Азербайджана планирует в текущем месяце завершить восстановительно-реконструкционные работы по первой фазе в селе Талыш Тертерского района.

Правительство Азербайджана планирует в этом месяце завершить первую фазу строительно-восстановительных работ в селе Талыш Тертерского района.

Как сообщает Report, об этом на заседании в международном аэропорту Физули рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям Межведомственного центра при Координационном штабе заявил специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов.

"После завершения работ туда смогут переехать бывшие вынужденные переселенцы. В настоящее время там завершаются работы в сфере дорожной инфраструктуры и создания линий коммуникаций", - отметил он.

"Возвращение на освобожденные от оккупации территории определено как один из пяти приоритетов Азербайджана до 2030 года. Основной дорожной картой является "I Госпрограмма по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории", утвержденная президентом Ильхамом Алиевым в ноябре прошлого года. В рамках программы выполнены важные работы. Сегодня строятся 8 магистральных и 2 железные дороги", - добавил Э.Гусейнов.