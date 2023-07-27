В селе Горовлу Джебраильского района начинается строительство частных жилых домов

Служба восстановления, строительства и управления №1 Восточно-Зангезурского экономического района объявила открытый тендер на строительство двух-, трех-, четырех- и пятикомнатных частных жилых домов в селе Горовлу Джебраильского района.

Служба восстановления, строительства и управления №1 Восточно-Зангезурского экономического района объявила открытый тендер на строительство двух-, трех-, четырех- и пятикомнатных частных жилых домов в селе Горовлу Джебраильского района.

Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 1 500 манатов.

Претенденты могут представить предварительные документы до 10:00 1 сентября, а тендерное предложение и банковское обеспечение до 1% от его стоимости - до 17:00 11 сентября в офис организации по адресу город Баку, Хатанский район, проспект 8 Ноября ("Белый город").

Предложения будут рассмотрены 12 сентября в 10:00 по указанному адресу.