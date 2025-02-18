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В селе Джалуд Огузского района дорога находится в непригодном состоянии - Решение проблемы зависит от финансирования

В селе Джалуд Огузского района дорога находится в непригодном состоянии - Решение проблемы зависит от финансирования 16:07
Инфраструктура
18 февраля 2025 г. 16:42
В селе Джалуд Огузского района дорога находится в непригодном состоянии - Решение проблемы зависит от финансирования

Дорога в селе Джалуд Огузского района пришла в негодность, ее ремонт не осуществлялся длительное время.

Об этом северо-западному бюро Report сообщили жители села.

Село Джалуд с населением более 2 300 человек расположено всего в 4 км от районного центра, однако здешняя дорога в последний раз была заасфальтирована в 90-х годах прошлого века. Жители села не могут получить ответ на вопрос, когда же наконец она будет отремонтирована.

Житель села Вилаят Гасанов рассказал местному бюро Report, что капремонт дороги не проводился с 1989 года:

"Состояние дороги ухудшается с каждым годом, и водителям приходится ремонтировать автомобили раз в неделю. Несмотря на неоднократные обещания с 2020 года по сей день, дорога до сих пор не отремонтирована".

Пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли сообщил местному бюро Report, что реконструкция автомобильной дороги Моллалы-Даймадара-Емишанлы-Гарабалдыр-Джалуд-Малых в Огузском районе запланирована в рамках государственной программы социально-экономического развития регионов:

"Протяженность дороги, которая охватывает 6 населенных пунктов, составляет 32 км. Предусмотрено выделение средств на реконструкцию дороги. Как только средства будут выделены, наше агентство проведет ее капитальный ремонт".

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Версия на азербайджанском языке ФотоOğuzun Calud kəndinin yararsız yolu – Problemin həlli vəsait ayrılmasından asılıdır

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