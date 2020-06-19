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В салон самолета запретили провозить ручную кладь

В салон самолета запретили провозить ручную кладь

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) в период пандемии COVID-19 внес изменения в правила перевоза ручной клади.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, согласно новым правилам, провоз ручной клади на борт самолета запрещается.

Данные изменения распространяются на всех пассажиров, путешествующих как внутренними, так и международными рейсами.

Придерживаясь этой меры, авиакомпания старается свести к минимуму очереди в салоне самолета и обеспечить беспрепятственную посадку пассажиров.

Согласно новым правилам AZAL, в качестве ручной клади разрешается провоз только дамской сумочки или мужского портфеля, а также необходимых предметов для детей. Остальной багаж, включая бумажные и полиэтиленовые пакеты, необходимо зарегистрировать в багажное отделение.

Покупки, сделанные в магазинах Duty Free, также запрещены на борту в качестве ручной клади.

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