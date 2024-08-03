О нас

В ряде южных районов Азербайджана завтра будут перебои в электроснабжении

В ряде южных районов Азербайджана завтра будут перебои в электроснабжении Завтра в ряде населенных пунктов южных районов Азербайджана возникнут перебои в подаче электроэнергии.
Инфраструктура
3 августа 2024 г. 00:48
В ряде южных районов Азербайджана завтра будут перебои в электроснабжении

Завтра в ряде населенных пунктов южных районов Азербайджана возникнут перебои в подаче электроэнергии.

Как сообщает муганское бюро Report, в рамках субботника с 10:00 до 12:00 будут введены отключения в поселке Аманкянд и селе Самедабад Билясуварского района, селах Оджаглы, Агдаш, Ахтахана, Союгбулаг Джалилабадского района, а также Шатыроба, Этджелер, Самидханлы Масаллинского района.

Кроме того, перебои в электроснабжении будут наблюдаться в селах Хавзова, Гирдяни Лянкяранского района, селе Хоравар и части Ярдымлинского района, селах Билавар, Кяляхан, Монидигах, Гурдесяр Лерикского района, селах Эрчиван, Тангеруд, Гилякяран и поселке Киджяба Астаринского района.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Sabah cənub rayonlarının bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq

Самое читаемое

NYT: Хаменеи отдал приказ о прямом ударе по Израилю
NYT: Хаменеи отдал приказ о прямом ударе по Израилю
31 июля 2024 г. 23:41
Вилаят Велиев вновь назначен ректором Азербайджанского технического университета
Вилаят Велиев вновь назначен ректором Азербайджанского технического университета
29 июля 2024 г. 13:59
В Армении произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
В Армении произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
27 июля 2024 г. 18:57
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
30 июля 2024 г. 15:06
Зеленский: Большая часть мира хочет видеть Россию на втором саммите по Украине
Зеленский: Большая часть мира хочет видеть Россию на втором саммите по Украине
31 июля 2024 г. 23:23
Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области
Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области
27 июля 2024 г. 16:36
Известный украинский авторитет Олег Бакинский арестован в Баку
Известный украинский авторитет "Олег Бакинский" арестован в Баку
1 августа 2024 г. 22:31
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
27 июля 2024 г. 12:46
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 97 мин
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 97 мин
29 июля 2024 г. 13:13
Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом работ в новом парке около станции метро Гянджлик в Баку
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с ходом работ в новом парке около станции метро "Гянджлик" в Баку
30 июля 2024 г. 14:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi