В ряде южных районов Азербайджана завтра будут перебои в электроснабжении

Завтра в ряде населенных пунктов южных районов Азербайджана возникнут перебои в подаче электроэнергии.

Завтра в ряде населенных пунктов южных районов Азербайджана возникнут перебои в подаче электроэнергии.

Как сообщает муганское бюро Report, в рамках субботника с 10:00 до 12:00 будут введены отключения в поселке Аманкянд и селе Самедабад Билясуварского района, селах Оджаглы, Агдаш, Ахтахана, Союгбулаг Джалилабадского района, а также Шатыроба, Этджелер, Самидханлы Масаллинского района.

Кроме того, перебои в электроснабжении будут наблюдаться в селах Хавзова, Гирдяни Лянкяранского района, селе Хоравар и части Ярдымлинского района, селах Билавар, Кяляхан, Монидигах, Гурдесяр Лерикского района, селах Эрчиван, Тангеруд, Гилякяран и поселке Киджяба Астаринского района.