В России в апреле пройдет I международный транспортно-логистический форум

Первый международный транспортно-логистический форум пройдет в Санкт-Петербурге весной следующего года.

Как передает Report, об этом заявил генеральный директор - председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозёров на 83-ем заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ).

"С 1 по 3 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге состоится первый международный транспортно-логистический форум, посвященный вопросам глобальной связанности и развития международных транспортных коридоров", - сказал он.

Белозёров пригласил всех участников Совета принять участие в этом мероприятии, нацеленном на "укрепление интеграционных связей в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ и ШОС".