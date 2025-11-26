Rusiyada I Beynəlxalq Nəqliyyat-Logistika Forumu keçiriləcək
İnfrastruktur
- 26 noyabr, 2025
- 14:57
Gələn ilin aprelində Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində I Beynəlxalq Nəqliyyat-Logistika Forumu keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, bunu "Rusiya Dəmir Yolları" (RDY) ASC-nin baş direktoru - İdarə Heyətinin sədri Oleq Belozyorov MDB Dəmir Yolu Nəqliyyatı Şurasının 83-cü iclasında bildirib.
"2026-ci il aprelin 1-3-də Sankt-Peterburqda qlobal əlaqə və beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafı məsələlərinə həsr olunmuş I Beynəlxalq Nəqliyyat-Logistika Forumu keçiriləcək", - o qeyd edib.
O.Belozyorov Şuranın bütün iştirakçılarını "İttifaq Dövləti, Aİİ, MDB və ŞƏT çərçivəsində inteqrasiya əlaqələrinin möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş" bu tədbirdə iştirak etməyə dəvət edib.
