    Rusiyada I Beynəlxalq Nəqliyyat-Logistika Forumu keçiriləcək

    İnfrastruktur
    • 26 noyabr, 2025
    • 14:57
    Rusiyada I Beynəlxalq Nəqliyyat-Logistika Forumu keçiriləcək

    Gələn ilin aprelində Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində I Beynəlxalq Nəqliyyat-Logistika Forumu keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, bunu "Rusiya Dəmir Yolları" (RDY) ASC-nin baş direktoru - İdarə Heyətinin sədri Oleq Belozyorov MDB Dəmir Yolu Nəqliyyatı Şurasının 83-cü iclasında bildirib.

    "2026-ci il aprelin 1-3-də Sankt-Peterburqda qlobal əlaqə və beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafı məsələlərinə həsr olunmuş I Beynəlxalq Nəqliyyat-Logistika Forumu keçiriləcək", - o qeyd edib.

    O.Belozyorov Şuranın bütün iştirakçılarını "İttifaq Dövləti, Aİİ, MDB və ŞƏT çərçivəsində inteqrasiya əlaqələrinin möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş" bu tədbirdə iştirak etməyə dəvət edib.

    Sankt-Peterburq "Rusiya Dəmir Yolları" ASC Oleq Belozyorov Rusiya
    В России в апреле пройдет I международный транспортно-логистический форум

