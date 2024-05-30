В РФ планируют запуск регулярного блок-поезда Ульяновск-Баку-Астара

Ульяновская область России работает над запуском регулярного блок-поезда «Ульяновск-Баку-Астара» для доставки товаров в Иран и другие страны Персидского залива.

Ульяновская область России работает над запуском регулярного блок-поезда «Ульяновск-Баку-Астара» для доставки товаров через Азербайджан в Иран и другие страны Персидского залива.

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию пресс-службы правительства Ульяновской области.

"Ожидается, что товары из Ульяновской области будут идти через Баку с возможностью перераспределения и дальнейшей отправки в соседние регионы. Конечной точкой состава станет Астара на территории Ирана. При этом также планируются транзитные поставки в Ирак, Афганистан и другие страны", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в ходе визита губернатора российского региона Алексей Русских в Баку, 29 мая были подписаны соглашения с рядом логистических компаний Азербайджана, предусматривающие запуск регулярного блок-поезда «Ульяновск-Баку-Астара».

В частности, сотрудничество с компанией «AGT Cargo» позволит обеспечить экспедиторское сопровождение сельскохозяйственных грузов, с компанией «TEZ Logistics» — промышленных товаров. В свою очередь, крупнейший грузовой терминал Азербайджана «Absheron logistics center» обеспечит хранение и дальнейшее перераспределение грузов.

«Провёл переговоры с председателем ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Ровшаном Рустамовым. Совместно с азербайджанскими коллегами и РЖД завершаем оформление маршрута нашего блок-поезда. От коллег получили полную поддержку по реализации проекта, который имеет важное значения для международного транспортного коридора «Север-Юг»», - сказал А.Русских, слова которого приводятся в сообщении.

По словам А.Русских, регулярный маршрут нужен экономике Ульяновской области для наращивания товарооборота с «дружественными» странами».

Основу экспортного потока составят зерновые, мука, автокомпоненты, строительные материалы, продукция деревообработки и мебель.