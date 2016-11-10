В расписание электропоездов Баку-Сумгайыт будут внесены изменения

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ С 19 ноября электричка Баку-Сумгайыт-Баку будет совершать остановки также на станциях Баладжары и Хырдалан.

Об этом сообщил начальник пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов.

По его словам, в связи с этим в расписание поезда вносятся изменения. Так, он будет отбывать из Бакинской пассажирской станции в 07:40, 08:15, 08:50, 16:00, 17:20, 18:00, 18:30, 19:00, 19:45 и 20:45, а из Сумгайытской пассажирской станции в 06:50, 07:20, 07.45, 08:00, 08:30, 09:10, 09:50, 17:00, 18:10 и 18:50.

Отметим, что по выходным и праздничным дням не будут курсировать электрички 6002/6001, 6004/6003 и 6006/6005.

РАСПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ БАКУ-СУМГАЙЫТ (с 19.11.2015)