В расписание электропоездов Баку-Сумгайыт будут внесены изменения

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ С 19 ноября электричка Баку-Сумгайыт-Баку будет совершать остановки также на станциях Баладжары и Хырдалан.
Об этом сообщил начальник пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов.
По его словам, в связи с этим в расписание поезда вносятся изменения. Так, он будет отбывать из Бакинской пассажирской станции в 07:40, 08:15, 08:50, 16:00, 17:20, 18:00, 18:30, 19:00, 19:45 и 20:45, а из Сумгайытской пассажирской станции в 06:50, 07:20, 07.45, 08:00, 08:30, 09:10, 09:50, 17:00, 18:10 и 18:50.
Отметим, что по выходным и праздничным дням не будут курсировать электрички 6002/6001, 6004/6003 и 6006/6005.
РАСПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ БАКУ-СУМГАЙЫТ (с 19.11.2015)
|Поезд №
|Время отбытия из Баку
|Направление
|Время прибытия в Сумгайыт
|Поезд №
|Время отбытия из Сумгайыта
|Направление
|Время прибытия в Баку
|6001
|07:40
|Баку-Сумгайыт
|08:20
|6002
|06:50
|Сумгайыт-Баку
|07:32
|6003
|08:15
|Баку-Сумгайыт
|08:55
|6004
|07:20
|Сумгайыт-Баку
|08:02
|6005
|08:50
|Баку-Сумгайыт
|09:30
|6006
|07:45
|Сумгайыт-Баку
|08:27
|6007
|16:00
|Баку-Сумгайыт
|16:40
|6008
|08:00
|Сумгайыт-Баку
|08:42
|6009
|17:20
|Баку-Сумгайыт
|18:00
|6010
|08:30
|Сумгайыт-Баку
|09:12
|6011
|18:00
|Баку-Сумгайыт
|18:40
|6012
|09:10
|Сумгайыт-Баку
|09:52
|6013
|18:30
|Баку-Сумгайыт
|19:10
|6014
|09:50
|Сумгайыт-Баку
|10:32
|6015
|19:00
|Баку-Сумгайыт
|19:40
|6016
|17:00
|Сумгайыт-Баку
|17:42
|6017
|19:45
|Баку-Сумгайыт
|20:25
|6018
|18:10
|Сумгайыт-Баку
|18:52
|6019
|20:45
|Баку-Сумгайыт
|21:25
|6020
|18:50
|Сумгайыт-Баку
|19:32
Aynur ƏliyevaАвтор новости
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