В расписание электропоездов Баку-Сумгайыт-Баку внесут изменения

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В график движения электричек, следующих по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку, будут внесены изменения. Как сообщил Report начальник пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов, в целях оптимизации пассажироперевозок и с учетом плотности пассажиропотока в утренние часы на Сумгайытской станции и в вечерние часы на Бакинской станции с 18 апреля будут внесены изменения в расписание электричек по маршруту Баку-Сумгайыт.
Таким образом, электрички Баку-Сумгайыт будут отправляться с Сумгайытской пассажирской станции в 06:50, 07:20, 07:45, 08:00, 08:30, 09:10, 09:50, 17:00, 18:10 и 18:50, с Бакинской пассажирской станции - в 07:40, 08:15, 08:50, 16:00, 17:20, 18:00, 18:30, 19:00, 19:45 и 20:45.
Кроме того, в выходные и праздничные дни отменяются рейсы электропоездов №6002/6001, №6004/6003 и №6006/6005.
Информация об изменения графика движения электричек, следующих по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку, будет дополнительно предоставлена гражданам посредством СМИ.
РАСПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ БАКУ-СУМГАЙЫТ (с 18.04.2016)
|Поезд №
|Время отбытия из Баку
|Направление
|Время прибытия в Сумгайыт
|Поезд №
|Время отбытия из Сумгайыта
|Направление
|Время прибытия в Баку
|6001
|07-40
|Баку-Сумгайыт
|08-20
|6002
|06-50
|Сумгайыт-Баку
|07-30
|6003
|08-15
|Баку-Сумгайыт
|08-55
|6004
|07-20
|Сумгайыт-Баку
|08-00
|6005
|08-50
|Баку-Сумгайыт
|09-30
|6006
|07-45
|Сумгайыт-Баку
|08-25
|6007
|16-00
|Баку-Сумгайыт
|16-40
|6008
|08-00
|Сумгайыт-Баку
|08-40
|6009
|17-20
|Баку-Сумгайыт
|18-00
|6010
|08-30
|Сумгайыт-Баку
|09-10
|6011
|18-00
|Баку-Сумгайыт
|18-40
|6012
|09-10
|Сумгайыт-Баку
|09-50
|6013
|18-30
|Баку-Сумгайыт
|19-10
|6014
|09-50
|Сумгайыт-Баку
|10-30
|6015
|19-00
|Баку-Сумгайыт
|19-40
|6016
|17-00
|Сумгайыт-Баку
|17-40
|6017
|19-45
|Баку-Сумгайыт
|20-25
|6018
|18-10
|Сумгайыт-Баку
|18-50
|6019
|20-45
|Баку-Сумгайыт
|21-25
|6020
|18-50
|Сумгайыт-Баку
|19-30
Прим.:В выходные и праздничные дни отменяются рейсы электропоездов №6002/6001, №6004/6003 и №6006/6005.
Aynur ƏliyevaАвтор новости
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