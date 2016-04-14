В расписание электропоездов Баку-Сумгайыт-Баку внесут изменения

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В график движения электричек, следующих по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку, будут внесены изменения. Как сообщил Report начальник пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов, в целях оптимизации пассажироперевозок и с учетом плотности пассажиропотока в утренние часы на Сумгайытской станции и в вечерние часы на Бакинской станции с 18 апреля будут внесены изменения в расписание электричек по маршруту Баку-Сумгайыт.

Таким образом, электрички Баку-Сумгайыт будут отправляться с Сумгайытской пассажирской станции в 06:50, 07:20, 07:45, 08:00, 08:30, 09:10, 09:50, 17:00, 18:10 и 18:50, с Бакинской пассажирской станции - в 07:40, 08:15, 08:50, 16:00, 17:20, 18:00, 18:30, 19:00, 19:45 и 20:45.

Кроме того, в выходные и праздничные дни отменяются рейсы электропоездов №6002/6001, №6004/6003 и №6006/6005.

Информация об изменения графика движения электричек, следующих по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку, будет дополнительно предоставлена гражданам посредством СМИ.

РАСПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ БАКУ-СУМГАЙЫТ (с 18.04.2016)

Поезд № Время отбытия из Баку Направление Время прибытия в Сумгайыт Поезд № Время отбытия из Сумгайыта Направление Время прибытия в Баку 6001 07-40 Баку-Сумгайыт 08-20 6002 06-50 Сумгайыт-Баку 07-30 6003 08-15 Баку-Сумгайыт 08-55 6004 07-20 Сумгайыт-Баку 08-00 6005 08-50 Баку-Сумгайыт 09-30 6006 07-45 Сумгайыт-Баку 08-25 6007 16-00 Баку-Сумгайыт 16-40 6008 08-00 Сумгайыт-Баку 08-40 6009 17-20 Баку-Сумгайыт 18-00 6010 08-30 Сумгайыт-Баку 09-10 6011 18-00 Баку-Сумгайыт 18-40 6012 09-10 Сумгайыт-Баку 09-50 6013 18-30 Баку-Сумгайыт 19-10 6014 09-50 Сумгайыт-Баку 10-30 6015 19-00 Баку-Сумгайыт 19-40 6016 17-00 Сумгайыт-Баку 17-40 6017 19-45 Баку-Сумгайыт 20-25 6018 18-10 Сумгайыт-Баку 18-50 6019 20-45 Баку-Сумгайыт 21-25 6020 18-50 Сумгайыт-Баку 19-30

Прим.:В выходные и праздничные дни отменяются рейсы электропоездов №6002/6001, №6004/6003 и №6006/6005.