В рамках Среднего коридора планируется внедрить единый транзитный грузовой документ

Страны-участники Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор) планируют внедрение единого транзитного грузового документа для грузов, перевозимых по данному маршруту, и упрощение таможенных процедур.

Как сообщает Report, это нашло свое отражение в Дорожной карте на 2025 год по осуществлению улучшений и коммуникаций в соответствующей области в связи с индикатором "Международная торговля" отчета "Business Ready" Группы Всемирного банка.

В документе отмечается, что будут проведены обсуждения с соответствующими органами стран коридора по применению единого транзитного грузового документа для грузов, перевозимых по ТМТМ, и по упрощению таможенных процедур. На основе результатов будут подготовлены предложения и представлены Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам.

В течение года будет запущен государственный веб-сайт или информационный портал, на котором будут представлены пояснения к международным торговым процедурам и правилам. Также будут изучены возможности подписания соглашений о свободной и преференциальной торговле, и результаты этих исследований будут представлены Комиссии.

Согласно Дорожной карте, до 10 сентября будут изучены возможности применения упрощенного визового режима для иностранных членов экипажа и поставщиков услуг в секторах морских и автомобильных грузоперевозок.

До 30 сентября будет изучен международный опыт по максимально допустимым последовательным рабочим часам перед обязательным отдыхом в сфере грузоперевозок, хранения и складского хозяйства.

Кроме того, будут оценены возможности создания цифровой платформы заказов, объединяющей грузоотправителей, грузовые компании и водителей, обеспечивающей планирование и управление перевозками.