О нас

В рамках Среднего коридора планируется внедрить единый транзитный грузовой документ

В рамках Среднего коридора планируется внедрить единый транзитный грузовой документ В рамках Среднего коридора планируется внедрить единый транзитный грузовой документ
Инфраструктура
21 августа 2025 г. 12:48
В рамках Среднего коридора планируется внедрить единый транзитный грузовой документ

Страны-участники Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор) планируют внедрение единого транзитного грузового документа для грузов, перевозимых по данному маршруту, и упрощение таможенных процедур.

Как сообщает Report, это нашло свое отражение в Дорожной карте на 2025 год по осуществлению улучшений и коммуникаций в соответствующей области в связи с индикатором "Международная торговля" отчета "Business Ready" Группы Всемирного банка.

В документе отмечается, что будут проведены обсуждения с соответствующими органами стран коридора по применению единого транзитного грузового документа для грузов, перевозимых по ТМТМ, и по упрощению таможенных процедур. На основе результатов будут подготовлены предложения и представлены Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам.

В течение года будет запущен государственный веб-сайт или информационный портал, на котором будут представлены пояснения к международным торговым процедурам и правилам. Также будут изучены возможности подписания соглашений о свободной и преференциальной торговле, и результаты этих исследований будут представлены Комиссии.

Согласно Дорожной карте, до 10 сентября будут изучены возможности применения упрощенного визового режима для иностранных членов экипажа и поставщиков услуг в секторах морских и автомобильных грузоперевозок.

До 30 сентября будет изучен международный опыт по максимально допустимым последовательным рабочим часам перед обязательным отдыхом в сфере грузоперевозок, хранения и складского хозяйства.

Кроме того, будут оценены возможности создания цифровой платформы заказов, объединяющей грузоотправителей, грузовые компании и водителей, обеспечивающей планирование и управление перевозками.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Orta Dəhlizdə vahid tranzit yük sənədi tətbiq ediləcək

Экслюзивные новости

ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 августа 2025 г. 11:38
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi