В рамках развития Среднего коридора будет восстановлен паромный маршрут между Украиной и Грузией

Стратегические транспортные и энергетические проекты, такие как Средний коридор и "Зеленый энергетический коридор Каспий-Черное море-Европа", превращают моря в путь устойчивой интеграции регионов.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев на конференции в Баку "Черноморско-Каспийский логистический форум 2025: коридоры, грузы, инфраструктура".

"Это мощные инструменты экономической устойчивости перед лицом агрессии. Эти инициативы уже превзошли российские маршруты по стоимости и времени доставки. Сегодня Черное и Каспийское моря стали границей между агрессивной зоной контроля и коалицией стран, превращающих эти воды в каналы развития, интеграции и безопасности. Оптимизация логистических путей является фундаментально важной задачей, которая значительно упростит двустороннюю торговлю и увеличит объемы транзита", - сказал посол.

По его словам, в этом направлении предпринимаются меры по восстановлению паромного маршрута между Украиной и Грузией как части морско-железнодорожного соединения Украины с государствами Южного Кавказа и Центральной Азии в рамках развития Среднего коридора и коридора ГУАМ.