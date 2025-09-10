ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    В рамках развития Среднего коридора будет восстановлен паромный маршрут между Украиной и Грузией

    Инфраструктура
    • 10 сентября, 2025
    • 10:44
    В рамках развития Среднего коридора будет восстановлен паромный маршрут между Украиной и Грузией

    Стратегические транспортные и энергетические проекты, такие как Средний коридор и "Зеленый энергетический коридор Каспий-Черное море-Европа", превращают моря в путь устойчивой интеграции регионов.

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев на конференции в Баку "Черноморско-Каспийский логистический форум 2025: коридоры, грузы, инфраструктура".

    "Это мощные инструменты экономической устойчивости перед лицом агрессии. Эти инициативы уже превзошли российские маршруты по стоимости и времени доставки. Сегодня Черное и Каспийское моря стали границей между агрессивной зоной контроля и коалицией стран, превращающих эти воды в каналы развития, интеграции и безопасности. Оптимизация логистических путей является фундаментально важной задачей, которая значительно упростит двустороннюю торговлю и увеличит объемы транзита", - сказал посол. 

    По его словам, в этом направлении предпринимаются меры по восстановлению паромного маршрута между Украиной и Грузией как части морско-железнодорожного соединения Украины с государствами Южного Кавказа и Центральной Азии в рамках развития Среднего коридора и коридора ГУАМ.

    Orta Dəhlizin inkişafı çərçivəsində Ukrayna və Gürcüstan arasında bərə marşrutu bərpa ediləcək
    Ferry route between Ukraine, Georgia to be restored as part of Middle Corridor development

