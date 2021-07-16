В рамках проекта TURKUAZ отправлено рекордное количество контейнеров

ADY Container продолжает привлекать новые грузы для перевозки по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс.

ADY Container продолжает привлекать новые грузы для перевозки по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс.

Как сообщает Report, в рамках проекта TURKUAZ, который предусматривает доставку грузов контейнерными поездами из Турции в Азербайджан и обратно, через Грузию, по линии БТК, впервые в нашу страну было отправлено рекордное количество контейнерных поездов – 48 единиц.

Грузом из Коньи в Баку в 45-футовых контейнерах является сахарный песок. Всего поездом в нашу страну доставляется 1 344 тонны сахарного песка.

Увеличиваются объемы перевозок в рамках нового логистического продукта — проекта TURKUAZ, разработанного компанией ADY Container совместно с турецким Pacific Eurasia Logistics и грузинским GR Logistics and Terminals. В прошлом месяце в рамках проекта было перевезено 222 контейнера. Судя по количеству контейнеров, которые уже загружаются для отправки, число контейнеров, перевозимых по линии Баку-Тбилиси-Карс в этом месяце, возрастет. Это, в свою очередь, приведет к увеличению объемов грузов, перевезенных по БТК.