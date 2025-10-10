В рамках III Игр СНГ автобусами перевезено около 22 тыс. спортсменов и членов делегаций

В рамках прошедших в Азербайджане III Игр СНГ автобусами перевезено около 22 тыс. спортсменов и членов делегаций.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

Согласно информации, с 24 сентября по 9 октября выполнено 189 рейсов, в ходе которых из аэропортов в города проведения Игр, а также в обратном направлении перевезено 4 056 спортсменов и членов делегаций.

Для перевозки гостей из Международного аэропорта Гейдар Алиев и Гянджинского международного аэропорта в города проведения Игр было выделено 40 автобусов, для транспортировки участников между местом проведения соревнований и другими локациями в городах, где проходили соревнования, - 93 автобуса.

В дни соревнований автобусами совершено 4 055 внутригородских рейсов, в ходе которых 17 792 спортсмена и члена делегаций были доставлены к местам проведения мероприятий.