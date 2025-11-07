В районе блока "Карабах" на Каспии обнаружены редкие виды рыб

В районе блока месторождений "Карабах" в Каспийском море на глубине 150–200 метров обнаружены редкие и ценные виды рыб.

Как сообщает Report, об этом заявила представитель компании BP-Azerbaijan Ульвия Сеидова во время онлайн-встречи, посвященной обсуждению документа по Оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) в рамках программы сейсмических исследований проекта "Карабах".

По ее словам, в ходе исследований были зафиксированы два вида килек - анчоусовидная и большеглазая килька. Эти виды проходят через зону блока с апреля по август, проводя нерест в центральной и южной частях Каспия. Оба вида занесены в Красный список Международного союза охраны природы (IUCN) как находящиеся под угрозой исчезновения.

Кроме того, был обнаружен один вид кефали - остроносая серая кефаль, которая в июне-июле мигрирует через блок "Карабах" и нерестится в центральной и южной частях моря.

Ульвия Сеидова также отметила, что в регионе выявлены четыре вида глубоководных бычков - Benthophilus leptocephalus, Benthophilus leptorhynchus, Anatirostrum profundorum и Knipowitschia iljini. Все они являются эндемиками Каспийского моря и встречаются в зоне "Карабах" в зимний период.

Представитель BP добавила, что такие виды, как осетр и сельдь, преимущественно обитают в прибрежных районах.