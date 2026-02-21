Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В четырех районах НАР построят сети водоснабжения и канализации

    Инфраструктура
    • 21 февраля, 2026
    • 12:58
    В четырех районах НАР построят сети водоснабжения и канализации

    В ряде населенных пунктов четырех районов Нахчыванской Автономной Республики будут построены сети питьевого водоснабжения и канализации.

    Как сообщает Report, об этом говорится в "Плане мероприятий по обеспечению рационального использования водных ресурсов в Нахчыванской Автономной Республике на 2026-2030 годы", утвержденном распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    Согласно плану, сети питьевого водоснабжения и канализации будут построены в поселке Гейдарабад, селах Гараагадж и Седерек Седерекского района, в поселке Гыврах и селе Шахтахты Кянгярлинского района, а в селах Хок, Габыллы, Гарабаглар и Юрдчу Кянгярлинского района - сети питьевого водоснабжения.

    Кроме того, предусмотрено восстановление водоочистного сооружения в городе Ордубад и строительство водоочистного сооружения в городе Бабек.

    Вместе с тем, в целях улучшения питьевого водоснабжения будет осуществлено бурение новых субартезианских скважин и совершенствование инфраструктуры.

    Нахчыван сети водоснабжения и канализации Седерек Кянгярли
