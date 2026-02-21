В четырех районах НАР построят сети водоснабжения и канализации
- 21 февраля, 2026
- 12:58
В ряде населенных пунктов четырех районов Нахчыванской Автономной Республики будут построены сети питьевого водоснабжения и канализации.
Как сообщает Report, об этом говорится в "Плане мероприятий по обеспечению рационального использования водных ресурсов в Нахчыванской Автономной Республике на 2026-2030 годы", утвержденном распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Согласно плану, сети питьевого водоснабжения и канализации будут построены в поселке Гейдарабад, селах Гараагадж и Седерек Седерекского района, в поселке Гыврах и селе Шахтахты Кянгярлинского района, а в селах Хок, Габыллы, Гарабаглар и Юрдчу Кянгярлинского района - сети питьевого водоснабжения.
Кроме того, предусмотрено восстановление водоочистного сооружения в городе Ордубад и строительство водоочистного сооружения в городе Бабек.
Вместе с тем, в целях улучшения питьевого водоснабжения будет осуществлено бурение новых субартезианских скважин и совершенствование инфраструктуры.