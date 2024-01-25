В прошлом году на судах ASCO перевезено на 13% больше пассажиров

В 2023 году на паромных судах ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) перевезено 24 399 пассажиров, что на 2 737 (12,6%) больше, чем в 2022 году.

В 2023 году на паромных судах ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) перевезено 24 399 пассажиров, что на 2 737 (12,6%) больше, чем в 2022 году.

Как сообщили в ASCO в ответ на запрос Report, большая часть пассажиров (6 023 человека) была перевезена на пароме типа Ro-Pax "Азербайджан".

В прошлом году 99 пассажиров купили билеты через официальный сайт www.asco.az. Электронные билеты можно приобрести в подразделе "Расчет тарифов и продажа билетов" раздела "Электронные услуги".

Также в 2023 году паромными судами ASCO было выполнено 2 170 рейсов.