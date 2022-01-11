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В прошлом году ADY Express перевез около 6 млн тонн грузов

В прошлом году ADY Express перевез около 6 млн тонн грузов В 2021 году ООО ADY Express, "дочка" ЗАО "Азербайджанские железные дороги" перевезла по железной дороге 5 716 845 тонн грузов. Из них 427 032 тонны пришлось на внутренние, 1 559 620 тонн на импорт, 2 258 609 тонн на экспорт и 1 471 584 тонны на транзитны
Инфраструктура
11 января 2022 г. 10:59
В прошлом году ADY Express перевез около 6 млн тонн грузов

В 2021 году ООО ADY Express, "дочка" ЗАО "Азербайджанские железные дороги" перевезла по железной дороге 5 716 845 тонн грузов. Из них 427 032 тонны пришлось на внутренние, 1 559 620 тонн на импорт, 2 258 609 тонн на экспорт и 1 471 584 тонны на транзитные грузы.

Как сообщает Report, большая часть грузов пришлась на долю экспортных грузов.

Пунктами назначения этих грузов были в основном Италия, Россия, Грузия и Бразилия. Что касается вида грузов, то большую часть экспортных перевозок составили азотные удобрения, дизельное топливо, битум и гудрон, другие нефтепродукты и фрукты-овощи.
Основными источниками, перевозимых ADY Express импортных грузов являются Россия, Бразилия, Казахстан и Украина. В этом режиме было перевезено больше пшеницы, древесных изделий, сахар, бензин и черных металлов.

По транзитным грузоперевозкам ООО ADY Express осуществляло в основном грузоперевозки между Россией-Турцией, Россией-Грузией, Россией-Ираном и странами Центральной Азии с Грузией и Турцией. В основном в этом виде грузоперевозок транспортировались азотные удобрения, бензин, нефтепродукты, металлы и минеральная вода.

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Версия на английском языке ADY Express transports about 6 million tons of cargo in 2021
Версия на азербайджанском языке "ADY Express" ötən il 6 milyon tona yaxın yük daşıyıb

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