В продажу поступят билеты на декабрьские автобусные рейсы в Карабах

Билеты на декабрь на регулярные автобусные рейсы на освобожденные от оккупации территории, организуемые Агентством наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта, поступят в продажу 25 ноября в 11:00.

Билеты на декабрь на регулярные автобусные рейсы на освобожденные от оккупации территории, организуемые Агентством наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта, поступят в продажу 25 ноября в 11:00.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

Билеты на рейсы Баку-Шуша, Ахмедбейли-Шуша, Баку-Агдам и Барда-Агдам граждане могут приобрести через портал www.yolumuzqarabaga.az.

Билеты на рейсы Баку-Ходжалы-Ханкенди-Шуша, Барда-Ханкенди и Баку-Лачын можно приобрести онлайн через портал https://biletim.az/.

Для приобретения билетов гражданам необходимо ввести в систему данные своего удостоверения личности. Билет может быть использован только самим владельцем удостоверения личности, его передача другому лицу запрещена.

Напомним, что первые регулярные автобусные маршруты на освобожденные территории были запущены 24 января 2022 года. На сегодняшний день осуществлено 1 207 рейсов, освобожденные территории посетили 36 208 пассажиров.