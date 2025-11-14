В примыкающем к станции метро "Джафар Джаббарлы" переходе произошло задымление

В магазине, расположенном в подземном переходе, примыкающем к станции метро "Джафар Джаббарлы", произошло задымление.

Как сообщили Report в ЗАО "Бакинский метрополитен", в целях предотвращения воздействия задымления на пассажиров, вход и выход из станции были перекрыты, а вентиляционная система переведена в режим вытяжки.

Движение поездов на станциях "Джафар Джаббарлы" и "28 Мая", а также на перегоне "Джафар Джаббарлы - Хатаи" осуществляется в штатном режиме.

С 10:00 входы и выходы станции открыты для пассажиров.