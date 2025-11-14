İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    "Cəfər Cabbarlı" metrostansiyasının qapıları sərnişinlərin istifadəsinə tam açılıb - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    • 14 noyabr, 2025
    • 10:15
    Cəfər Cabbarlı metrostansiyasının qapıları sərnişinlərin istifadəsinə tam açılıb - YENİLƏNİB

    "Bakı Metropoliteni" QSC-nin "Cəfər Cabbarlı" stansiyasının giriş-çıxış qapıları sərnişinlərin istifadəsinə tam açılıb.

    Bu barədə "Report"a səhmdar cəmiyyətindən bildirilib.

    "Bakı Metropoliteni" QSC-nin "Cəfər Cabbarlı" stansiyasına bitişik olan yeraltı keçiddə yerləşən ticarət mağazasında tüstülənmə baş verib.

    "Report" səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir ki, tüstülənmənin nəticələrinin sərnişinlərə təsirlərinin qarşısını almaq məqsədilə stansiyanın giriş və çıxış qapıları dərhal bağlanılıb, havalandırma sistemi sovurma rejiminə keçirilib.

    "Cəfər Cabbarlı" və "28 May" stansiyalarının, həmçinin "Cəfər Cabbarlı-Xətai" mənzilində qatarların hərəkəti normal iş rejimi şəraitində təmin edilir.

    Saat 10:00-da stansiyanın giriş-çıxışı istifadəyə veriləcək.

    В примыкающем к станции метро "Джафар Джаббарлы" переходе произошло задымление

