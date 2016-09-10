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    В праздничные дни к пассажирским поездам добавят дополнительные вагоны

    Азербайджанские железные дороги будут работать в усиленном режиме

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ В дни праздника Гурбан ЗАО "Азербайджанские железные дороги" будет работать в усиленном режиме.

    Об этом Report сообщил начальник пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов.

    По его словам, увеличение потока пассажиров в праздничные дни стало обычным явлением: "Граждане предпочитают железнодорожные услуги в качестве удобного и дешевого транспорта. Поэтому коллектив департамента по пассажироперевозкам будет работать в усиленном режиме в праздничные дни.

    В связи с увеличением плотности пассажиров к поездам добавят 10-15, а иногда 20 дополнительных вагонов", - отметил он. 

    Н.Азмамедов добавил, что продажа билетов осуществляется за 10 дней, а продажа билетов на дополнительные вагоны  - в день присоединения этих вагонов к поездам.

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