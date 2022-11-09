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В праздничные дни из Баку в регионы посредством автобусов перевезено около 29 тыс. пассажиров

В праздничные дни из Баку в регионы посредством автобусов перевезено около 29 тыс. пассажиров В праздничные дни регулярными и нерегулярными рейсами из Баку в различные города и регионы перевезено 28 863 пассажира.
Инфраструктура
9 ноября 2022 г. 12:34
В праздничные дни из Баку в регионы посредством автобусов перевезено около 29 тыс. пассажиров

В праздничные дни регулярными и нерегулярными рейсами из Баку в различные города и регионы перевезено 28 863 пассажира.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь Бакинского международного автовокзального комплекса, находящегося в ведении Министерства цифрового развития и транспорта, Самир Сафаров.

По словам Сафарова, самый большой пассажиропоток был зафиксирован 5 ноября:

"Для перевозки пассажиров в праздничные дни было выполнено 969 рейсов. 5 ноября посредством 289 регулярных и нерегулярных рейсов был перевезен 9 341 пассажир, 6 ноября посредством 267 рейсов - 8 607 пассажиров, 7 ноября посредством 218 рейсов - 6 186 пассажиров и 8 ноября 195 рейсами перевезено 4 729 пассажиров".

По словам представителя автовокзального комплекса, граждане в основном направлялись в Губинский, Гусарский, Масаллинский, Лянкяранский, Лерикский, Астаринский, Исмаиллинский, Габалинский, Шекинский, Гахский, Загатальский районы, а также в города Гянджа и Мингячевир.

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Версия на азербайджанском языке 4 gündə Bakıdan regionlara 29 minə yaxın sərnişin daşınıb

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