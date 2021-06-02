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В поезде Баку-Сумгайыт начинается оплата банковскими картами 

В поезде Баку-Сумгайыт начинается оплата банковскими картами  ЗАО "Азербайджанские железные дороги" совместно с Центральным банком Азербайджана, ОАО "Международный банк Азербайджана" и международной карточной платежной организацией "Visa" начинает внедрение оплаты банковскими картами на Абшеронской Кольцевой железно
Инфраструктура
2 июня 2021 г. 12:39
В поезде Баку-Сумгайыт начинается оплата банковскими картами 
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ЗАО "Азербайджанские железные дороги" совместно с Центральным банком Азербайджана, ОАО "Международный банк Азербайджана" и международной карточной платежной организацией "Visa" начинает внедрение оплаты банковскими картами на Абшеронской Кольцевой железнодорожной линии.

Как сообщает Report, пассажиры поезда Баку-Сумгайыт смогут воспользоваться бесконтактной оплатой на 14 станциях линии.

На всех станциях в обоих направлениях установлены турникеты, оборудованные считывающими устройствами для бесконтактной оплаты. В рамках этого проекта пассажиры могут оплатить стоимость билетов бизнес-класса, совершив бесконтактную оплату через 27 соответствующих терминалов.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Sumqayıt qatarında bank kartları ilə ödənişin tətbiqinə başlanılır

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