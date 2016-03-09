Вступили в силу новые требования к субъектам сферы пассажироперевозок

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Перевозчики, выполняющие регулярные пассажироперевозки посредством автомобильного транспорта, должны обладать своей или взятой в аренду производственной базой, имеющей условия для содержания и обслуживания автотранспортных средств, контроля за их техническим состоянием, обеспечивать технические осмотры автотранспорта, а также медицинские осмотры водителей перед выходами в рейс.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), об этом говорится в обращении Бакинского транспортного агентства при Кабинете министров к перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажироперевозки по внутригородским маршрутам.

Соответствующие документы об исполнении вышеуказанного, в том числе, фотографии производственной базы и гаражей, необходимо в течение 5 рабочих дней представить в Бакинское транспортное агентство при Кабинете министров. В противном случае, в отношении перевозчиков будут предприняты меры в соответствии с пунктом 3.0.8 Положения о Бакинском транспортном агентстве. В то же время, в случае выявления правонарушений будет рассмотрен вопрос о расторжении контракта и отстранении от выхода на маршрутные линии.