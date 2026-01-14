В Ордубаде обустроят Аллею шехидов и отреставрируют ряд исторических объектов

В Ордубадском районе Нахчыванской АР прошло мероприятие по итогам деятельности социально-экономического развития региона в прошлом году и предстоящих задачах.

Как сообщает местное бюро Report, выступивший на мероприятии глава районной исполнительной власти Раджаб Рахимли проинформировал, что за прошедший год были предприняты важные шаги в направлении подготовки генплана города Ордубада.

Было отмечено, что в соответствии с госпрограммой на ряде автомобильных дорог в районе были проведены работы по капитальному ремонту, кроме того была завершена реконструкция Джума-мечети XVII века в городе Ордубаде.

Также в прошлом году были завершены проектные работы по реставрации датируемой XVIII веком мечети Саршахар и Ордубадского медресе. Глава ИВ также сообщил о планировании работ по обустройству Аллеи шехидов.