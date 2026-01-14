Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Инфраструктура
    • 14 января, 2026
    • 21:39
    В Ордубаде обустроят Аллею шехидов и отреставрируют ряд исторических объектов

    В Ордубадском районе Нахчыванской АР прошло мероприятие по итогам деятельности социально-экономического развития региона в прошлом году и предстоящих задачах.

    Как сообщает местное бюро Report, выступивший на мероприятии глава районной исполнительной власти Раджаб Рахимли проинформировал, что за прошедший год были предприняты важные шаги в направлении подготовки генплана города Ордубада.

    Было отмечено, что в соответствии с госпрограммой на ряде автомобильных дорог в районе были проведены работы по капитальному ремонту, кроме того была завершена реконструкция Джума-мечети XVII века в городе Ордубаде.

    Также в прошлом году были завершены проектные работы по реставрации датируемой XVIII веком мечети Саршахар и Ордубадского медресе. Глава ИВ также сообщил о планировании работ по обустройству Аллеи шехидов.

    Ордубад Нахчыванская Автономная Республика
    Фото
    Ordubadda Şəhidlər Xiyabanı abadlaşdırılacaq, bəzi tarixi obyektlər bərpa olunacaq

    21:39
    Инфраструктура
