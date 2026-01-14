İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Ordubadda Şəhidlər Xiyabanı abadlaşdırılacaq, bəzi tarixi obyektlər bərpa olunacaq

    İnfrastruktur
    • 14 yanvar, 2026
    • 21:18
    Ordubadda Şəhidlər Xiyabanı abadlaşdırılacaq, bəzi tarixi obyektlər bərpa olunacaq

    Ordubad rayonunda ötən ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunları və qarşıda duran vəzifələrə dair hesabat tədbiri keçirilib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, tədbirdə çıxış edən Ordubad Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Rəcəb Rəhimli bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin 21 fevral 2024-cü il tarixli "Ordubad" Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğunun yaradılması haqqında Sərəncamı da əsas götürülməklə "Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafına dair 2023-2027-ci illər üçün Dövlət Proqramı"na uyğun olaraq 2025-ci ildə Ordubad şəhərinin tarixilik və müasirlik prinsiplərini özündə birləşdirən Baş Planının hazırlanması istiqamətində mühüm addımlar atılıb.

    Bildirilib ki, dövlət proqramına uyğun olaraq rayonun bir sıra avtomobil yollarında əsaslı təmir işləri aparılıb. 2025-ci ildə Ordubad şəhərindəki XVII əsr abidəsi olan Cümə məscidinin təmir və yenidənqurma işləri yekunlaşıb. Həmçinin XVIII əsrə aid olan Sərşəhər məscidinin və Ordubad mədrəsəsinin bərpası ilə əlaqədar layihələndirmə işləri başa çatıb. Ordubad şəhərində layihə-smeta sənədləri yekunlaşan Şəhidlər Xiyabanı Abidə Kompleksinin abadlaşdırılması nəzərdə tutulur. Hazırda Ordubad şəhərinin mərkəzindəki Ərbabın iş yeri tarixi binasında əsaslı təmir və bərpa işləri davam etdirilir.

    Ordubad bərpa abadlaşdırma yenidənqurma işləri
    Foto
    В Ордубаде обустроят Аллею шехидов и отреставрируют ряд исторических объектов

    Son xəbərlər

    21:40

    Uitkoff Qəzza üzrə sülh planının ikinci mərhələsinin icrasına başlanıldığını bəyan edib

    Digər ölkələr
    21:30

    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda bütün 1/4 finalçılar müəyyənləşib

    Komanda
    21:27

    KİV: Britaniya ABŞ-nin ardınca Qətər aviabazasından qoşunlarını təxliyə edir

    Digər ölkələr
    21:18
    Foto

    Ordubadda Şəhidlər Xiyabanı abadlaşdırılacaq, bəzi tarixi obyektlər bərpa olunacaq

    İnfrastruktur
    21:04

    KİV: ABŞ 24 saat ərzində İrana hücum edə bilər

    Digər ölkələr
    20:53

    İqtisadiyyat nazirinə yeni müavin təyin edilib

    Maliyyə
    20:35

    Fermerlər Fransa Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin ərazisinə daxil olublar

    Digər ölkələr
    20:29
    Foto

    "Sportsman" jurnalı ötən ilin ən yaxşıları nominasiyası üzrə qalibləri mükafatlandırıb

    Fərdi
    20:26

    AAYDA Şuşa şəhəri istiqamətində gedəcək sürücülərə xəbərdarlıq edib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti