В некоторых частях Баку и Абшерона возникнут перебои в водоснабжении

В связи с ремонтно-восстановительными работами на магистральном водопроводе в части Ясамальского района Баку, а также в поселках Гобу, Гюздек и Хокмали Абшеронского района сегодня возникнут перебои в водоснабжении.

В связи с ремонтно-восстановительными работами на магистральном водопроводе в части Ясамальского района Баку, а также в поселках Гобу, Гюздек и Хокмали Абшеронского района сегодня возникнут перебои в водоснабжении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Объединенную службу водоснабжения крупных городов при Госагентстве водных ресурсов Азербайджана.

"Ремонтные работы планируется завершить в воскресенье. Для обеспечения населения питьевой водой будут задействованы водовозы", - говорится в сообщении.