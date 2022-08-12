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В Наримановском районе Баку ремонтируется улица Алиашрафа Ализаде

В Наримановском районе Баку ремонтируется улица Алиашрафа Ализаде Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана ремонтирует улицу Алиашрафа Ализаде в Наримановском районе Баку.
Инфраструктура
12 августа 2022 г. 11:07
В Наримановском районе Баку ремонтируется улица Алиашрафа Ализаде

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана ремонтирует улицу Алиашрафа Ализаде в Наримановском районе Баку.

Об этом Report сообщили в агентстве.

В рамках ремонтных работ дороги длиной 1 230 метров и средней шириной 9 метров был установлен новый бордюр в 1 360 п/м.

В настоящее время продолжаются работы по восстановлению тротуаров. Затем по всей улице проведут работы по снятию старого и укладке нового асфальтобетонного покрытия. В завершение будут нанесены горизонтальные линии разметки, в необходимых местах установлены дорожные знаки, выполнены работы по поднятию крышек дорожных люков на проектную высоту.

На следующем этапе ремонтные работы планируется провести на улицах Талата Шихалиева, Музаффара Нариманова, Масуда Ализаде и проспекте Фатали хана Хойского.

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Версия на азербайджанском языке Bakının Əliəşrəf Əlizadə küçəsi təmir edilir

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