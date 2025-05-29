В Найроби примут стратегический план UN-Habitat на 2026-2029 годы

В Найроби примут стратегический план UN-Habitat на 2026-2029 годы

Делегация Азербайджана во главе с председателем Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анаром Гулиевым принимает участие в продолжении второй сессии ассамблеи Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) в Найроби.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по градостроительству и архитектуре.

Сессия, проходящая 29–30 мая, предусматривает принятие стратегического плана UN-Habitat на 2026–2029 годы, а также международного руководства по применению цифровых технологий в интересах социального благополучия - "Человекоориентированные умные города". В рамках мероприятия также запланированы высокоуровневый диалог по теме обеспечения достойного жилья для всех (Adequate Housing for All) и выборы в Исполнительный совет Ассамблеи.

В рамках визита председатель Комитета и национальный координатор 13-й сессии Всемирного градостроительного форума (World Urban Forum, WUF13) Анар Гулиев проводит ряд официальных встреч. Обсуждаются вопросы подготовки к проведению WUF13 в Азербайджане в 2026 году, участия международных партнёров, а также возможные направления дальнейшего сотрудничества. Проведены двусторонние встречи с Исполнительным директором UN-Habitat и руководителями делегаций ряда государств.

Кроме того, на площадке форума представлен национальный стенд Азербайджана, где посетителям демонстрируются планы по развитию городов будущего и современные градостроительные подходы в контексте подготовки к WUF13.

Отметим, что Ассамблея UN-Habitat является высшим руководящим органом в области устойчивого градостроительства и жилищной политики. Она объединяет государства-члены ООН и ключевых партнёров с целью обсуждения глобальных вызовов урбанизации, формирования стратегической повестки и реализации инициатив по достижению Цели устойчивого развития №11 - сделать города и населённые пункты инклюзивными, безопасными, устойчивыми и жизнестойкими. Первая часть Второй сессии Ассамблеи состоялась в июне 2023 года.