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В Нахчыване решают проблему питьевой воды 

В Нахчыване решают проблему питьевой воды  В Нахчыване решают проблему питьевой воды.
Инфраструктура
3 февраля 2023 г. 13:13
В Нахчыване решают проблему питьевой воды 

В Нахчыване решают проблему питьевой воды.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, за счет выделенных средств на развитие отрасли средств, Управление водоканала города Нахчыван закупило и начало установку 864 мембран компании Waterland, предназначенных для фильтрации грязной воды.

Процесс замены устаревших мембран займет примерно неделю.

Отметим, что в течение нескольких лет жители Нахчывана испытывали серьезные трудности с качеством питьевой воды из-за того, что не производилась замена мембран и фильтров для очистки воды.

В предыдущие годы замена старых фильтров была невозможна из-за того, что Министерство финансов не разрешило использовать средства, выделенные на эту сферу.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvan şəhərinin içməli su problemi həll olunur

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