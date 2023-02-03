В Нахчыване решают проблему питьевой воды

В Нахчыване решают проблему питьевой воды.

В Нахчыване решают проблему питьевой воды.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, за счет выделенных средств на развитие отрасли средств, Управление водоканала города Нахчыван закупило и начало установку 864 мембран компании Waterland, предназначенных для фильтрации грязной воды.

Процесс замены устаревших мембран займет примерно неделю.

Отметим, что в течение нескольких лет жители Нахчывана испытывали серьезные трудности с качеством питьевой воды из-за того, что не производилась замена мембран и фильтров для очистки воды.

В предыдущие годы замена старых фильтров была невозможна из-за того, что Министерство финансов не разрешило использовать средства, выделенные на эту сферу.