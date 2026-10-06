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    Пентагон планирует закупить для Украины оборудование для Patriot

    Другие страны
    • 06 октября, 2026
    • 22:46
    Пентагон планирует закупить для Украины оборудование для Patriot

    Пентагон намерен заключить контракт с оборонной корпорацией Raytheon на поставку оборудования и оказание услуг по техническому обслуживанию ЗРК Patriot для Украины.

    Как передает Report, об этом говорится в документе на портале госзакупок США.

    "Агентство логистики Министерства обороны США ищет квалифицированных поставщиков для обеспечения оперативной готовности украинских комплексов Patriot путем предоставления испытательных стендов базового техобслуживания, обследования площадки, монтажа, обучения персонала на рабочем месте", - указано в сообщении.

    Согласно документу, проект рассчитан на несколько лет: обследование площадки запланировано более чем через два года после подписания контракта, а первые поставки оборудования должны начаться спустя еще полгода. Монтаж основных станций должен завершиться только на пятый год работ, поэтому при заключении соглашения в текущем году базу могут запустить только к концу 2030 года.

    Заказ планируется отдать корпорации Raytheon без конкурса как единственному поставщику.

    Штаб-квартира Министерства обороны США (Пентагон) Американская компания Raytheon Украина ЗРК Patriot
    Pentaqon Ukrayna üçün "Patriot" avadanlıqları almağı planlaşdırır
    44 - Tezliklə
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