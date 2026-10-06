İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Pentaqon Ukrayna üçün "Patriot" avadanlıqları almağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    • 06 oktyabr, 2026
    • 23:32
    Pentaqon Ukrayna üçün Patriot avadanlıqları almağı planlaşdırır

    Pentaqon Ukrayna üçün "Patriot" zenit-raket komplesinə texniki xidmət göstərilməsi və avadanlıqların tədarükü ilə bağlı "Raytheon" müdafiə korporasiyası ilə müqavilə bağlamaq niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin dövlət satınalmaları portalındakı sənəddə deyilir.

    "ABŞ Müdafiə Nazirliyinin Logistika Agentliyi baza texniki xidməti üçün sınaq stendlərinin təqdim edilməsi, ərazinin müayinəsi, quraşdırma və iş yerində personala təlim keçilməsi yolu ilə Ukraynanın "Patriot" komplekslərinin operativ hazırlığını təmin etmək üçün ixtisaslı təchizatçılar axtarır", - məlumatda qeyd olunub.

    Sənədə əsasən, layihə bir neçə il üçün nəzərdə tutulub: ərazinin müayinəsi müqavilə imzalandıqdan iki ildən çox müddət sonra planlaşdırılır, avadanlıqların ilk tədarükü isə daha yarım il sonra başlamalıdır. Əsas stansiyaların quraşdırılması yalnız işlərin beşinci ilində başa çatmalıdır, buna görə də saziş cari ildə bağlandığı təqdirdə, baza yalnız 2030-cu ilin sonuna qədər işə salına bilər.

    Sifarişin yeganə təchizatçı olaraq müsabiqəsiz "Raytheon" korporasiyasına verilməsi nəzərdə tutulub.

    Patriot zenit-raket kompleksi ABŞ Müdafiə Nazirliyinin qərargahı (Pentaqon) Ukrayna Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Пентагон планирует закупить для Украины оборудование для Patriot
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    05:24

    Tramp demokratları onun çıxışlarında etirazların təşkilində günahlandırıb

    Digər ölkələr
    04:55

    Keniyada eboladan ilk ölüm halı qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    04:28

    "Bloomberg" ABŞ-yə aid "F-35" hissələrinin Çinə necə gedib çıxdığını aydınlaşdırıb

    Digər ölkələr
    03:51

    "Blue Origin" şirkəti dekabrda "New Glenn" raketini yenidən buraxmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    03:07

    Azərbaycan BMT-də insan hüquqları bəhanəsi ilə dövlətlərin daxili işlərinə qarışılmasına qarşı çıxıb

    Xarici siyasət
    02:55

    Albaniyada 130 gündür, etirazlar davam edir

    Digər ölkələr
    02:13

    Çexiyanın Vltava və Elba çaylarında suyun səviyyəsi kəskin enib

    Digər ölkələr
    01:41

    Qətər sahillərində tankerə hücum edilib, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    01:16

    Yunanıstan ABŞ-dən 4 milyard dollar dəyərində silah alacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti