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    В рамках операций по борьбе с ИГИЛ в Турции задержали десятки человек

    В регионе
    • 06 октября, 2026
    • 22:16
    В рамках операций по борьбе с ИГИЛ в Турции задержали десятки человек

    В рамках операций по борьбе с террористической организацией ИГИЛ в восьми провинциях Турции были задержаны 39 человек.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал Haber Global.

    Операции были проведены в провинциях Кахраманмараш, Стамбул, Анкара, Конья, Зонгулдак, Адана, Хатай и Газиантеп.

    "В ходе операции задержаны 39 подозреваемых [в связях с ИГИЛ]. Установлено, что еще одному человеку удалось покинуть страну", - говорится в сообщении.

    В ходе обысков по месту жительства подозреваемых было обнаружено и взято оружие и боеприпасы.

    Борьба с терроризмом Террористическая группировка ИГИЛ Турция
    Türkiyədə İŞİD-ə qarşı əməliyyat zamanı 39 şübhəli saxlanılıb
    Türkiye detains 39 suspects in ISIS operation across eight provinces
    44 - Tezliklə
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