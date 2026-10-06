В рамках операций по борьбе с ИГИЛ в Турции задержали десятки человек
В регионе
- 06 октября, 2026
- 22:16
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В рамках операций по борьбе с террористической организацией ИГИЛ в восьми провинциях Турции были задержаны 39 человек.
Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал Haber Global.
Операции были проведены в провинциях Кахраманмараш, Стамбул, Анкара, Конья, Зонгулдак, Адана, Хатай и Газиантеп.
"В ходе операции задержаны 39 подозреваемых [в связях с ИГИЛ]. Установлено, что еще одному человеку удалось покинуть страну", - говорится в сообщении.
В ходе обысков по месту жительства подозреваемых было обнаружено и взято оружие и боеприпасы.
Türkiyədə İŞİD-ə qarşı əməliyyat zamanı 39 şübhəli saxlanılıb
Türkiye detains 39 suspects in ISIS operation across eight provinces
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