В рамках операций по борьбе с ИГИЛ в Турции задержали десятки человек

В рамках операций по борьбе с террористической организацией ИГИЛ в восьми провинциях Турции были задержаны 39 человек.

Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал Haber Global.

Операции были проведены в провинциях Кахраманмараш, Стамбул, Анкара, Конья, Зонгулдак, Адана, Хатай и Газиантеп.

"В ходе операции задержаны 39 подозреваемых [в связях с ИГИЛ]. Установлено, что еще одному человеку удалось покинуть страну", - говорится в сообщении.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемых было обнаружено и взято оружие и боеприпасы.