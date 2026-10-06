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    Türkiyədə İŞİD-ə qarşı əməliyyat zamanı 39 şübhəli saxlanılıb

    Region
    • 06 oktyabr, 2026
    • 21:35
    Türkiyədə İŞİD-ə qarşı əməliyyat zamanı 39 şübhəli saxlanılıb

    Türkiyənin Kahramanmaraş şəhəri daxil olmaqla 8 vilayətdə İŞİD terror təşkilatına qarşı əməliyyat keçirilib.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, əməliyyat zamanı 39 şübhəli saxlanılıb.

    Araşdırmalar çərçivəsində təşkilatın fəaliyyətində iştirak etdiyi müəyyən edilən şəxslərə qarşı Kahramanmaraşla yanaşı İstanbul, Ankara, Konya, Zonguldak, Adana, Hatay və Qaziantep vilayətlərində eyni vaxtda əməliyyat keçirilib:

    "Əməliyyat zamanı 39 şübhəli saxlanılıb. Daha bir şəxsin isə xaricdə olduğu müəyyən edilib".

    Şübhəlilərin ünvanlarında aparılan axtarışlar zamanı 5 tapança, 251 patron, 6 ov tüfəngi, 123 ov tüfəngi patronu, 2 qılınc və 2 bıçaq da ələ keçirilib.

    Şübhəli şəxs Həbs qətimkan tədbiri İŞİD terror təşkilatı Türkiyə Cümhuriyyəti
    В рамках операций по борьбе с ИГИЛ в Турции задержали десятки человек
    Türkiye detains 39 suspects in ISIS operation across eight provinces
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