Число жертв крушения судна у берегов Северного Кипра возросло до 24
В регионе
- 06 октября, 2026
- 22:27
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У берегов северокипрской Кирении обнаружили тело еще одного человека, который ранее считался без вести пропавшим после крушения катамарана FiloJet. Таким образом, число жертв ЧП достигло 24.
Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал Haber Global.
Согласно информации, личность утопленника будет установлена по итогам ДНК-анализа.
К настоящему моменту пропавшими без вести считаются четыре человека.
Напомним, что двухъярусное судно потерпело крушение 30 августа, на борту находились 267 человек, из них были спасены 239 пассажиров.
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