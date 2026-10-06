В Кении выявлены случаи заражения Эболой
Другие страны
- 06 октября, 2026
- 22:59
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В Кении 29 человек помещены на карантин после выявления случая заражения вирусом Эбола.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил президент Кении Уильям Руто.
По его словам, на карантин помещены восемь членов семьи скончавшегося пациента и 21 медицинский работник, контактировавший с ним.
Ранее власти страны подтвердили первый случай заражения вирусом Эбола. Пациент, у которого заболевание было выявлено в Найроби, скончался.
Отмечается, что Кения ужесточила эпидемиологический надзор ввиду вспышки заболевания, вызванного вирусом Эбола, в Демократической Республике Конго. Были усилены проверки на пограничных пунктах и в аэропортах, подготовлены изоляторы и группы быстрого реагирования.
Последние новости
06:53
В Низаминском районе Баку временно приостановят подачу газаЭнергетика
06:21
Трамп пообещал не допустить ракетных ударов Ирана по американским городамДругие страны
05:45
The Times: Израиль 8 октября закроет консульство Великобритании в Восточном ИерусалимеДругие страны
05:18
Трамп обвинил демократов в организации протестов на его выступленияхДругие страны
04:54
В Кении заявили об отсутствии вспышки Эболы, несмотря на смерть пациентаДругие страны
04:26
Bloomberg узнал, как детали американского F-35 оказались в КНРДругие страны
03:49
Blue Origin планирует новый запуск ракеты New Glenn в декабреДругие страны
03:12
Азербайджан выступил в ООН против политизации прав человекаВнешняя политика
02:44