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    В Кении выявлены случаи заражения Эболой

    Другие страны
    • 06 октября, 2026
    • 22:59
    В Кении выявлены случаи заражения Эболой

    В Кении 29 человек помещены на карантин после выявления случая заражения вирусом Эбола.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил президент Кении Уильям Руто.

    По его словам, на карантин помещены восемь членов семьи скончавшегося пациента и 21 медицинский работник, контактировавший с ним.

    Ранее власти страны подтвердили первый случай заражения вирусом Эбола. Пациент, у которого заболевание было выявлено в Найроби, скончался.

    Отмечается, что Кения ужесточила эпидемиологический надзор ввиду вспышки заболевания, вызванного вирусом Эбола, в Демократической Республике Конго. Были усилены проверки на пограничных пунктах и в аэропортах, подготовлены изоляторы и группы быстрого реагирования.

    Уильям Руто Лихорадка Эбола Кения
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