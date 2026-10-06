Карни посетит с визитом Анкару и Стамбул с 21 по 23 октября

Премьер-министр Канады Марк Карни посетит с визитом Турцию с 21 по 23 октября.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на канцелярию премьера.

Карни встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре для обсуждения возможностей укрепления двусторонних отношений в таких областях, как энергетика и горнодобывающая промышленность, климат, оборона и безопасность, говорится в заявлении.

Отмечается, что в Стамбуле премьер встретится с турецкими бизнес-лидерами и инвесторами, которым представит экономический и инвестиционный потенциал Канады.

"Премьер-министр Канады представит возможности для расширения растущих торговых отношений в приоритетных секторах, включая энергетику, аэрокосмическую отрасль, передовые технологии, горнодобывающую промышленность и критически важные минеральные ресурсы", - заявили в канцелярии.

Напомним, что Карни и Эрдоган официально начали переговоры о соглашении о свободной торговле на саммите лидеров НАТО в июле. Турция согласилась присоединиться к канадскому Банку оборонной безопасности и устойчивости в качестве одной из 10 стран-учредителей.