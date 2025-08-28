В Нахчыване будут обновлены абонентские коды водоснабжения

    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    С 1 сентября в Нахчыванском городском управлении водоканала Объединенной службы водоснабжения крупных городов начнется внедрение новой Программы информационной системы абонентов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство водных ресурсов Азербайджана, с этой даты все действующие абонентские коды будут заменены новыми. 

    Прием платежей по старым абонентским кодам будет прекращен с 20:00 29 августа.

    По всем вопросам в связи с внедрением новой системы можно обратиться в Нахчыванское городское управление водоканала по телефону +994(36) 545 01 93 или в колл-центр 955.

