В Нахчыване будут обновлены абонентские коды водоснабжения
Инфраструктура
- 28 августа, 2025
- 12:54
С 1 сентября в Нахчыванском городском управлении водоканала Объединенной службы водоснабжения крупных городов начнется внедрение новой Программы информационной системы абонентов.
Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство водных ресурсов Азербайджана, с этой даты все действующие абонентские коды будут заменены новыми.
Прием платежей по старым абонентским кодам будет прекращен с 20:00 29 августа.
По всем вопросам в связи с внедрением новой системы можно обратиться в Нахчыванское городское управление водоканала по телефону +994(36) 545 01 93 или в колл-центр 955.
Последние новости
13:21
Пашинян раскритиковал администрацию Байдена за политику на Южном КавказеВ регионе
13:21
В Баку жильцам 15 квартир взорвавшегося здания будет предоставлена временная арендная платаПроисшествия
13:20
Грузия и США обсудили нормализацию между Баку и ЕреваномВнешняя политика
13:19
Главное управление архитектуры и градостроительства Карабахского региона переносится из Барды в ХанкендиИнфраструктура
13:14
Объявлены сроки подачи заявок на студенческие кредитыНаука и образование
13:14
Премьер Армении: Гарегин II должен покинуть свой постВ регионе
13:05
SOCAR в I полугодии увеличил производство дизтоплива на своем заводе в Турции на 7%Энергетика
13:04
Украина поразила российский корабль-носитель ракет "Калибр" в Азовском мореДругие страны
13:03