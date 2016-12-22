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    В Нафталане сдана в эксплуатацию система водоснабжения, построенная при содействии посольства Японии

    В рамках данного проекта с целью обеспечения подачи воды из нового водного источника в Нафталан был проложен водопровод длиной 6,4 км

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В Нафталане состоялась церемония запуска в эксплуатацию системы водоснабжения и канализации, реализованная в рамках грантового проекта японского правительства, сообщает Report со ссылкой на посольство Японии.

    Сдача систем в рамках проекта "Улучшение водоснабжения и канализационных систем в провинциальных городах", инициированного японским правительством в рамках программы Official Development Assistance (ODA), состоялось в новом административном здании филиала "Азерсу" в Нафталане при участии посла Японии в Баку Цугуо Такахаши.

    В рамках данного проекта с целью обеспечения подачи воды из нового водного источника в Нафталан был проложен водопровод длиной 6,4 км, построен водный резервуар объемом шесть тысяч кубометров вместе с аппаратами дезинфекции, проложена сеть водопроводов длиной 37 км и канализационная сеть длиной 38 км.

    Отметим, что главная цель проекта - улучшение водоснабжения и канализационных систем пяти провинциальных городов Азербайджана: Хачмаза, Хызы, Гусаров, Гобустана и Нафталана. Проект примерно охватит около 91 тысяч человек, в том числе и 9,8 тысяч жителей Нафталана. На данный момент продолжается реализация проекта в остальных, четырех городах республики.

    Япония уже осуществила ряд различных проектов, включая безвозмедную помощь, техническое сотрудничество и выделение льготных кредитов по линии ODA совместно с правительством Азербайджана. Масштаб проектов японской программы ODA в Азербайджане составляет 1,1 млрд. долларов США, в том числе и проекта в Нафталане.

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